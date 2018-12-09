Киевлян предупреждают о мокром снеге и гололеде

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 09:52

9 декабря в Киеве небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Об этом предупреждает в воскресенье пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В целом сегодня будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 1-3° тепла", - добавили в горгосадминистрации.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовало придерживаться советов во время гололеда.

Как сообщалось, в ближайшие дни по всей Украине ожидается мокрый снег, дождь, порывы ветра до 15-20 м/с и гололедица.

Украинская правда

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Темы: Киев погода
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