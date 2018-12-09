Протесты во Франции: 118 раненых, до 2 тысяч задержанных

По всей Франции за субботу арестовали 1772 протестующих, из которых держали под стражей 1220 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на топливо, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.

В субботу полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.

8 декабря во Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, пишет BBC.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал "восстановить национальное единство" после насилия, которое развернулось во время массовых протестов в Париже.

Он сказал: "Никакие налоги не должны поставить под угрозу наше национальное единство. Теперь мы должны восстановить это национальное единство путем диалога, путем работы и объединения".

Европейская правда