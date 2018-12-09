Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты во Франции: 118 раненых, до 2 тысяч задержанных

Воскресенье, 9 декабря 2018, 09:48

По всей Франции за субботу арестовали 1772 протестующих, из которых держали под стражей 1220 человек.

Об этом сообщает AFP  со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на топливо, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.

В субботу полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.

8 декабря во Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, пишет BBC.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал "восстановить национальное единство" после насилия, которое развернулось во время массовых протестов в Париже.

Он сказал: "Никакие налоги не должны поставить под угрозу наше национальное единство. Теперь мы должны восстановить это национальное единство путем диалога, путем работы и объединения".

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: