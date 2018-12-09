Правительственный кризис в Бельгии: ультраправые вышли из коалиции

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что его правительство будет работать как правительство меньшинства после того, как крупнейшая партия коалиции, фламандская националистическая N-VA, объявила о выходе из нее.

Об этом пишет Reuters.

Мишель заявил в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в сентябре, что он поедет в Марракеш, Марокко, 10 декабря, чтобы подписать миграционный пакт ООН, но N-VA сказала, что не будет поддерживать правительство в случае подписания документa.

После того, как парламент проголосовал за поддержку соглашения, двое министров от N-VA - внутренних дел и миграции - покинули правительство.

После выхода N-VA с коалиции, бельгийский премьер заявил, что "принял к сведению" этот шаг. Либерал Мишель теперь должен назначить новых министров. Это сложная задача в двуязычной Бельгии, ведь в правительстве по закону должно быть одинаковое количество министерских должностей для тех, кто говорит по-французски и по-нидерландски.

Учитывая общие выборы, которые состоятся в мае, многие наблюдатели не ожидают серьезных политических изменений до выборов. Мишель сказал, что он заменит министров государственными секретарями.

Кроме Бельгии, отказались поддержать договор ООН Венгрия, США, Италия, Австрия, Польша, Латвия, Чехия, Хорватия, Болгария, Словакия, Израиль, Швейцария, Австралия и Словения.

34-страничный договор о миграции излагает общий подход к международной миграции и содержит 23 задачи, направленные на улучшение организации потоков беженцев и точное определение их прав. Страны-участники соглашаются, например, ограничивать давление на страны со многими мигрантами и способствовать самообеспечению новоприбывших. Критики документа говорят, что он способствует нелегальной миграции.

Европейская правда