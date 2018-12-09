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Две трети жителей Симферополя остались без воды – росСМИ

Воскресенье, 9 декабря 2018, 11:22

Две трети жителей аннексированного Россией Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"Две трети жителей Симферополя, около 200 тысяч человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Население Симферополя составляет около 340 тысяч человек.

Темы: Крымвода
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