Две трети жителей Симферополя остались без воды – росСМИ

Две трети жителей аннексированного Россией Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"Две трети жителей Симферополя, около 200 тысяч человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Население Симферополя составляет около 340 тысяч человек.