Две трети жителей Симферополя остались без воды – росСМИ
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Воскресенье, 9 декабря 2018, 12:22
Две трети жителей аннексированного Россией Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
"Две трети жителей Симферополя, около 200 тысяч человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".
Население Симферополя составляет около 340 тысяч человек.
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