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Франция: Макрон сделает "важные объявления" в начале недели

Воскресенье, 9 декабря 2018, 13:00

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели.

Как пишет Reuters, об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента после жестких субботних протестов в стране.

"Президент республики, безусловно, сделает важные объявления", - заявил Бенджамин Гриво. Он не предоставил никаких подробностей о сроках или о том, что может объявить Макрон.

В пятницу у Макрона заявили, что президент обратится к народу в начале следующей недели. Президент уже отказался от запланированного увеличения налога на топливо, но этот шаг не остановил протестное движение "желтых жилетов", которое требует снижения налогов, повышения минимальной заработной платы и пенсии.

8 декабря по всей Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.

Европейская правда

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Темы: Франция
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