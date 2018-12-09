Одесская полиция: Ультрас задержали не за баннер, а за нападение на патрульных

Советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк заявляет, что ультрас после футбольного матча в субботу в Одессе задержали за нападение на патрульных, а не за патриотический баннер.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к остановке матча и многочисленным обращениям от других зрителей и администрации в полицию, чтобы утихомирить хулиганов. Кроме прочего, были повреждены пиротехникой сиденья для зрителей", - отметил Форостяк.

Однако, по его словам, правоохранители "не вмешивались и даже не заходили непосредственно на стадион".

"После матча было решено доставить одного человека в административном порядке в райотдел для составления админ бумаг, но его коллеги пытались физически препятствовать патрульным полицейским, тактической группе выполнять свои обязанности, совершили злостное неповиновение и прибегли к физическому сопротивлению", - утверждает советник руководителя полиции Одессы.

Поэтому, отметил он, дополнительно в райотдел поехало еще около 12 человек в административном порядке, где на них были составлены протоколы и проведена воспитательная беседа.

"Ключевое здесь, эти лица задержаны не на стадионе, а уже после матча на улице, за нападение на патрульных", - подчеркнул Форостяк.

Он также добавил, что в событиях не участвовали спецподразделения вроде батальона особого назначения, на месте были только тактические группы оперативного реагирования патрульной полиции.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье волонтер и блогер Роман Синицын сообщил, что в Одессе после футбольного матча "Черноморец" - "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских судов, захваченных РФ - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", подсветив это дымами и файерами.

По утверждению Синицына, в частных разговорах представители правоохранительных органов говорили, что задерживали людей "за баннер, поступила команда делать жестко".