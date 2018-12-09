В УПЦ МП заявили, что говорят с РФ об освобождении украинцев постоянно

В УПЦ Московского патриархата заявляют, что переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и задержанных возле Керченского пролива моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно.

Об этом в воскресенье сообщил российскому агентству ТАСС глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, комментируя слова президента Петра Порошенко об обращении к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.

"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - сказал архиепископ.

В то же время спикер УПЦ МП признал, что "результатов обращения пока нет".

"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх [Кирилл] очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.

В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков.

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В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое украинских моряков получили ранения.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".