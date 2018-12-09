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Украинец направлялся в РФ с миллионом рублей в ботинках

Воскресенье, 9 декабря 2018, 16:26
Украинец направлялся в РФ с миллионом рублей в ботинках

Пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался пересечь госграницу и выехать в Россию с миллионом рублей, которые перевозил в ботинках.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

46-летний украинец, который пытался скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту, ехал в РФ через пункт пропуска "Журавлевка" на Харьковщине.

 

"Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. При осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, валюта была изъята, а задержанного передано компетентным органам.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcияденьги
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