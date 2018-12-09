В ОБСЕ рассказали о "запрещенном" вооружении боевиков

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 19:05

Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили о вооружении на територии ОРДЛО,  запрещенном Минскими соглашениями.

Согласно отчету миссии, в неподконтрольных украинской власти районах близ Луганска возле н.п. Белое были зафиксированы 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" (122 мм).

В ОБСЕ сообщили, что на оккупированной Луганщине в постоянном месте хранения вооружения за пределами соответствующих линий отвода не хватает 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72) и 2 самоходных гаубиц (2С1).

"Наличие некоторых единиц вооружения верифицировать не удалось", - отметили в миссии.

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В частности, команда миссии ОБСЕ не смогла верифицировать наличие некоторых единиц вооружения, размещенного в закрытом контейнере в постоянном месте хранения вооружения в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

Также в миссии сообщили о вооружении, размещенном с нарушением линий отвода в районах, подконтрольных украинскому правительству: зенитный ракетный комплекс "Оса" возле н.п. Лебединское неподалеку от Мариуполя и 2 зенитных ракетных комплекса вблизи н.п.Касьяновка - за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Украинская правда

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