"Глава" Крыма поблагодарил мэра российского Пскова за десантников и 2014-й

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 19:30

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму, "глава Совмина Крыма" Сергей Аксенов провел встречу с мэром российского города Псков Иваном Цецерским и "поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за действия весной 2014 года".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Цецерский, разместив совместное фото с Аксеновым. 

Публикации в открытом доступе на странице Цецерского нет, однако российское издание "Москвоский комсомолец в Пскове" разместило фотографию и его пост в своей ленте на Facebook. 

 

"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", - подписали в МК публикацию Цецерского. 

Позже "МК" сообщило, что после публикации его поста Цецерский откорректировал свое сообщение, удалив из него упоминание о спецоперации в Крыму. 

"И даже зашел в соцсети, чтобы откомментировать наше сообщение: "Что за ерунда?!" - написал глава Пскова", - пишет МК, разместив обновленный пост Цецерского.

 

По данным СМИ, 8 декабря Аксенов находился в Москве, где принимал участие в съезде партии "Единая Россия".

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18 марта 2014 президент РФ Владимир Путин подписал "договор" с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Базой для "договора" назвали результаты незаконного "общекрымского референдума", который состоялся 16 марта.

Президент РФ Владимир Путин уверял, что решение о "воссоединении с РФ" жители Крыма принимали самостоятельно, категорически отрицая при этом военное присутствие РФ на территории полуострова.  Однако позже Путин публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - российские военные.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича заявил, что во время визита в Крым 27 февраля 2014 года лично видел регулярные российские войска в Крыму. 

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Темы: Росcия Крым аннексия
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