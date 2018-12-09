Киев в тумане: "Борисполь" предупредил о возможном изменении расписания

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 21:08

Международный аэропорт "Борисполь" предупредил о возможном переносе времени вылета и прибытия рейсов в связи с осложненными погодными условиями.

Об этом вечером 9 декабря сообщили на странице "Борисполя" в Facebook.

"Аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы. Просим проверять расписание полетов в связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса", - говорится в сообщении пресс -службы аэропорта.

В компании напомнили, что актуальная информация о расписании рейсов размещена на сайте аэропорта https://kbp.aero.

Вместе с тем аэропорт "Киев" (Жуляны) о возможных изменениях в работе в связи с погодными условиями в настоящее время не сообщает.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что к концу дня 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в Киеве и ряде областей ожидается туман с видимостью 200-500 м .

Украинская правда

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Темы: погода Киев аэропорт Борисполь
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