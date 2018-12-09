Адвокат: Власти РФ могут увеличить обвинения пленным морякам
Российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения пленным украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал адвокат Николай Полозов, который является защитником одного из пленных - капитана второго ранга, командира дивизиона Дениса Гриценко и является координатором команды адвокатов, которая будет осуществлять защиту военнопленных.
"Сейчас всем 24 морякам предъявлены одинаковые обвинения - в нарушении ч.3, ст.322 УК РФ "незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или без него", - отметил адвокат.
Он напомнил, что максимальная санкция по этой статье предусматривает 6 лет лишения свободы.
"Учитывая опыт работы по другим делам в отношении украинских политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения", - заявил Полозов.
На вопрос, когда можно рассчитывать на возвращение моряков в Украину, Полозов заявил: "Если будет принято политическое решение об их передаче Украине, этих военнопленных моряков могут (передать - ред.) просто посередине следствия".
"В принципе процессуально уголовное дело, предварительное расследование по уголовному делу продолжается около 1,5 года. Затем следователи передают это дело в суд. Я надеюсь, что ситуация с военнопленными украинскими моряками будет решена быстрее, чем следствие это будет тянуть 1,5 года. Но увы, это зависит только от политического решения, это зависит от возможностей украинских властей в союзничестве со своими западными партнерами добиться от Кремля необходимого решения", - отметил Полозов.
"Все упирается в решение Кремля. И если международное сообщество сможет найти подход ... с обязательным условием об освобождении этих военнопленных, то их освободят на любой стадии следствия, на любой стадии суда", - заявил адвокат.
"... Это как другие украинские политзаключенные. То есть, это те люди, которых РФ удерживает в неволе, и освобождение которых обусловливает какими-то своими условиями. Так поступают, наверное, какие-то сомалийские пираты или террористы. Нормальные государства так не поступают", - добавил он.
Адвокат также отметил, что все 24 задержанных являются военнослужащими.
"Все они, по нормам международного права, Третьей Женевской конвенции, находятся в статусе военнопленных. Независимо от того, признает это та сторона, которая их захватила или нет. ... Есть такая позиция, мол, если не объявлена война, значит, не может быть военнопленных. Это абсолютно не так", - заявил он.
Также Полозов отметил, что российские власти осуществляет конвенционные нарушения в отношении захваченных моряков.
"Во-первых, этих моряков нельзя было сажать в СИЗО. Во-вторых, к ним нельзя было применять решения каких-либо не военных судов. Их нельзя было разделять по разным камерам. Их нельзя было переодевать в тюремную робу и снимать с них военную форму с формами различия. Им было необходимо позволить сохранять между собой военную субординацию", - заявил адвокат.
"Все это означает, что Российская Федерация не признает норм международного права в отношении этих военнопленных, фактически в отношении них оказывается и продолжает оказываться военное преступление", - добавил он.
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Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в нарушении границы.
Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".
По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.
В РФ заявили, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.
1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники захватили украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь".
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