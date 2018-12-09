Адвокат: Власти РФ могут увеличить обвинения пленным морякам

Российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения пленным украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал адвокат Николай Полозов, который является защитником одного из пленных - капитана второго ранга, командира дивизиона Дениса Гриценко и является координатором команды адвокатов, которая будет осуществлять защиту военнопленных.

"Сейчас всем 24 морякам предъявлены одинаковые обвинения - в нарушении ч.3, ст.322 УК РФ "незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или без него", - отметил адвокат.

Он напомнил, что максимальная санкция по этой статье предусматривает 6 лет лишения свободы.

"Учитывая опыт работы по другим делам в отношении украинских политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения", - заявил Полозов.

На вопрос, когда можно рассчитывать на возвращение моряков в Украину, Полозов заявил: "Если будет принято политическое решение об их передаче Украине, этих военнопленных моряков могут (передать - ред.) просто посередине следствия".

"В принципе процессуально уголовное дело, предварительное расследование по уголовному делу продолжается около 1,5 года. Затем следователи передают это дело в суд. Я надеюсь, что ситуация с военнопленными украинскими моряками будет решена быстрее, чем следствие это будет тянуть 1,5 года. Но увы, это зависит только от политического решения, это зависит от возможностей украинских властей в союзничестве со своими западными партнерами добиться от Кремля необходимого решения", - отметил Полозов.

"Все упирается в решение Кремля. И если международное сообщество сможет найти подход ... с обязательным условием об освобождении этих военнопленных, то их освободят на любой стадии следствия, на любой стадии суда", - заявил адвокат.

"... Это как другие украинские политзаключенные. То есть, это те люди, которых РФ удерживает в неволе, и освобождение которых обусловливает какими-то своими условиями. Так поступают, наверное, какие-то сомалийские пираты или террористы. Нормальные государства так не поступают", - добавил он.

Адвокат также отметил, что все 24 задержанных являются военнослужащими.

"Все они, по нормам международного права, Третьей Женевской конвенции, находятся в статусе военнопленных. Независимо от того, признает это та сторона, которая их захватила или нет. ... Есть такая позиция, мол, если не объявлена ​​война, значит, не может быть военнопленных. Это абсолютно не так", - заявил он.

Также Полозов отметил, что российские власти осуществляет конвенционные нарушения в отношении захваченных моряков.

"Во-первых, этих моряков нельзя было сажать в СИЗО. Во-вторых, к ним нельзя было применять решения каких-либо не военных судов. Их нельзя было разделять по разным камерам. Их нельзя было переодевать в тюремную робу и снимать с них военную форму с формами различия. Им было необходимо позволить сохранять между собой военную субординацию", - заявил адвокат.

"Все это означает, что Российская Федерация не признает норм международного права в отношении этих военнопленных, фактически в отношении них оказывается и продолжает оказываться военное преступление", - добавил он.

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Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в нарушении границы.

Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".

По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.

В РФ заявили, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники захватили украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь".