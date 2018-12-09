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Аварию на водопроводе оккупированного Симферополя ликвидировали - росСМИ

Воскресенье, 9 декабря 2018, 22:21

Авария на водоводе в центре оккупированного РФ Симферополя устранена и на данный момент идет промывка сети.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на "РИА Крым" и директора местного филиала "Вода Крыма" Романа Восколупова.  

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – заявил он.

В пресс-службе "администрации Симферополя" и предприятия "Вода Крыма" на данный момент не дают комментарии, подтверждающие слова Восколупова. 

Представители "министерства ЖКХ Крыма" обещали возобновить подачу воды в Симферополе к ночи 9 декабря.

Напомним, в результате аварии на водоводе диаметром 300 мм в центре Симферополя вечером 8 декабря была прекращена подача воды на ряде улиц. По данным "МинЖКХ Крыма", в воскресенье без воды остались 150-200 тысяч человек.

9 декабря стало известно, что в Симферополе во время ремонтных работ на сетях водоснабжения погиб сотрудник ГУП "Вода Крыма".

Темы: Крымавариявода
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