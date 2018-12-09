Аварию на водопроводе оккупированного Симферополя ликвидировали - росСМИ

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 23:21

Авария на водоводе в центре оккупированного РФ Симферополя устранена и на данный момент идет промывка сети.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на "РИА Крым" и директора местного филиала "Вода Крыма" Романа Восколупова.  

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – заявил он.

В пресс-службе "администрации Симферополя" и предприятия "Вода Крыма" на данный момент не дают комментарии, подтверждающие слова Восколупова. 

Представители "министерства ЖКХ Крыма" обещали возобновить подачу воды в Симферополе к ночи 9 декабря.

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Темы: Крым авария вода
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