Аварию на водопроводе оккупированного Симферополя ликвидировали - росСМИ

Авария на водоводе в центре оккупированного РФ Симферополя устранена и на данный момент идет промывка сети.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на "РИА Крым" и директора местного филиала "Вода Крыма" Романа Восколупова.

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – заявил он.

В пресс-службе "администрации Симферополя" и предприятия "Вода Крыма" на данный момент не дают комментарии, подтверждающие слова Восколупова.

Представители "министерства ЖКХ Крыма" обещали возобновить подачу воды в Симферополе к ночи 9 декабря.

Напомним, в результате аварии на водоводе диаметром 300 мм в центре Симферополя вечером 8 декабря была прекращена подача воды на ряде улиц. По данным "МинЖКХ Крыма", в воскресенье без воды остались 150-200 тысяч человек.

9 декабря стало известно, что в Симферополе во время ремонтных работ на сетях водоснабжения погиб сотрудник ГУП "Вода Крыма".