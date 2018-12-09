В РФ назвали "лидеров" среди коррупционеров: МВД, депутаты, военные

В 2018 году чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях попадали сотрудники МВД.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет "Интерфакс".

"Направлено в суды 6123 дела коррупционной направленности. К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц", - сообщила Петренко.

В числе привлеченных к ответственности - 790 сотрудников органов внутренних дел; 502 должностных лица органов местного самоуправления; 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий.

Под уголовное преследование попали 43 таможенника; 40 работников Минприроды; 33 сотрудника МЧС; столько же сотрудников из Минкомсвязи и из Минтранса; 32 работника Минтруда; 26 сотрудников органов Росгвардии; 25 работников Минсельхоза; 18 сотрудников ФНС (налоговики).

Фигурантами дел о коррупции также стали 334 работника Минюста (включая 206 сотрудников ФСИН и 115 приставов); 261 работник образования и науки; 178 работников здравоохранения и 69 должностных лиц органов государственного и муниципального контроля.

Всего с начала года правоохранители зарегистрировали 25 тыс. преступлений коррупционной направленности - на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 г.