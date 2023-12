Советник Трампа посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро использовать возможность амнистии и уехать из страны.

Об этом он написал в Twitter.

Я желаю Николасу Мадуро и его советникам долгой, тихой жизни после отставки на красивом пляже где-нибудь далеко от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуайдо и двигаться дальше. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Болтон.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.