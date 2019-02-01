Советник Трампа посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией

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Пятница, 1 февраля 2019, 00:30

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро использовать возможность амнистии и уехать из страны.

Об этом он написал в Twitter.

Я желаю Николасу Мадуро и его советникам долгой, тихой жизни после отставки на красивом пляже где-нибудь далеко от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуайдо и двигаться дальше. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Болтон.

Перед этим глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

Напомним:

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Темы: Венесуэла США
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