Советник Трампа посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро использовать возможность амнистии и уехать из страны.
Об этом он написал в Twitter.
Я желаю Николасу Мадуро и его советникам долгой, тихой жизни после отставки на красивом пляже где-нибудь далеко от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуайдо и двигаться дальше. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Болтон.
I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019
Перед этим глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.
Напомним:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.