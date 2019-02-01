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Волкер: США и ЕС рассматривают возможность новых санкций за Керчь

Пятница, 1 февраля 2019, 01:14
Волкер: США и ЕС рассматривают возможность новых санкций за Керчь

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на Западе обсуждают возможность новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга по телефону из Брюсселя, передает "Голос Америки".

"И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", - подчеркнул он.

Как отметил дипломат, пока никаких решений нет, но эти решения США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины аннексии РФ Крыма.

Волкер пообещал, что РФ не останется безнаказанной за агрессию в Черном море.

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, спецпредставитель США заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

"РФ не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона.

Наша цель - это не санкции ради санкций. Цель - восстановить свободный проход Керченским проливом во все порты", - подчеркнул Волкер.

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Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
  • 12 января  в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля  - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
  • 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЕСКерченский проливРосcиясанкции
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