Волкер: США и ЕС рассматривают возможность новых санкций за Керчь

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на Западе обсуждают возможность новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга по телефону из Брюсселя, передает "Голос Америки".

"И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", - подчеркнул он.

Как отметил дипломат, пока никаких решений нет, но эти решения США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины аннексии РФ Крыма.

Волкер пообещал, что РФ не останется безнаказанной за агрессию в Черном море.

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, спецпредставитель США заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

"РФ не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона.

Наша цель - это не санкции ради санкций. Цель - восстановить свободный проход Керченским проливом во все порты", - подчеркнул Волкер.

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