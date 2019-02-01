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В Киеве возле Цирка столкнулись 5 автомобилей, есть погибшая

Пятница, 1 февраля 2019, 03:32
В Киеве возле Цирка столкнулись 5 автомобилей, есть погибшая

Вечером 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo. Водитель Mazda погибла.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Возле цирка столкнулись 5 автомобилей: белая Audi a6, Skoda Octavia a4, Toyota LC Prado 150, Daewoo Nexia и еще одно авто (Mazda - ред.). По словам очевидцев, погибла женщина 40-45 лет, водитель одного из автомобилей", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что водитель Mazda скончалась по дороге в больницу.

Также сообщество опубликовало видео момента ДТП, на котором видно, как белый Audi вылетел на площадь Победы на большой скорости и протаранил стоявшие на повороте автомобили. Основной удар пришелся на Mazda.

dtp.kiev.ua и "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель Audi, вероятно, был под действием наркотиков.

"Водители, которые останавливались для оказания помощи, заметили, что поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он под действием каких-то препаратов", - пишет "Киев Оперативный".

"На место в течение 20 мин прибыл отец водителя Audi, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке", - отмечает dtp.kiev.ua.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиевжертвы
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