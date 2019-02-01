Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ - СМИ

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Пятница, 1 февраля 2019, 05:32

Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, в ближайшие дни продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Центробанк продаст часть своих запасов, чтобы иметь в своем распоряжении наличные евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Каракасе.

"Продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января", - заявил источник.

Отмечается, что в прошлом году Венесуэла продала Турции золота на 900 миллионов долларов.

"В целом, планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, до конца февраля, чтобы обеспечить ликвидность импорта основных товаров", - сообщило агентство источник на условиях анонимности.

Напомним:

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Темы: Венесуэла
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