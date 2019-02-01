Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ - СМИ
Пятница, 1 февраля 2019, 04:32
Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, в ближайшие дни продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Центробанк продаст часть своих запасов, чтобы иметь в своем распоряжении наличные евро.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Каракасе.
"Продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января", - заявил источник.
Отмечается, что в прошлом году Венесуэла продала Турции золота на 900 миллионов долларов.
"В целом, планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, до конца февраля, чтобы обеспечить ликвидность импорта основных товаров", - сообщило агентство источник на условиях анонимности.
Напомним:
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- "Новая газета" сообщила, что в Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.