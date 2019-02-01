Американские прокуроры выдвинули обвинения членам "Коза Ностра"

В Филадельфии, США, прокуратура выдвинула обвинения в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательство члену преступной организации "Коза Ностра" и его сообщнику.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

По данным ведомства, подозреваемые подпольно предоставляли займы под значительные проценты, а позже применили к заемщику силу, чтобы заставить его осуществить выплаты по займу.

Philadelphia La Cosa Nostra Member and Associate Charged with Making and Collecting Extortionate Loans https://t.co/BzLHO7uUrZ — Justice Department (@TheJusticeDept) 31 января 2019 г.

Деятельность американо-итальянских криминальных организаций является давним феноменом в США, несмотря на усилия правоохранительных органов.

Совершение преступлений членами криминальных группировок выделено законом США в отдельную категорию, а главари криминальных организаций могут понести наказание за преступления, совершенные исполнителями.

В 2011 году прокуратура США провела одну из крупнейших операций против мафиозных группировок в истории страны. В ходе одной операции были арестованы и предъявлено обвинения более 100 подозреваемым в разных городах страны.

"Голос Америки"