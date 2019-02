Американские прокуроры выдвинули обвинения членам "Коза Ностра"

В Филадельфии, США, прокуратура выдвинула обвинения в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательство члену преступной организации "Коза Ностра" и его сообщнику.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

По данным ведомства, подозреваемые подпольно предоставляли займы под значительные проценты, а позже применили к заемщику силу, чтобы заставить его осуществить выплаты по займу.

