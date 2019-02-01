СКР возбудил дело из-за смерти россиянина в украинской колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти гражданина Российской Федерации Валерия Иванова в украинской исправительной колонии в Дрогобыче.

Как сообщает СКР, тело 45-летнего Иванова с территории Украины доставили в город Северодвинск Архангельской области РФ 28 декабря 2018 года.

"Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области", – уточняет ведомство.

"В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", – утверждает российский Следком

Российские органы предварительного следствия полагают, что "смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины".

Следственные органы СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении от 1 февраля.

Дело ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним: