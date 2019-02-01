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СКР возбудил дело из-за смерти россиянина в украинской колонии

Пятница, 1 февраля 2019, 08:40
СКР возбудил дело из-за смерти россиянина в украинской колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти гражданина Российской Федерации Валерия Иванова в украинской исправительной колонии в Дрогобыче.

Как сообщает СКР, тело 45-летнего Иванова с территории Украины доставили в город Северодвинск Архангельской области РФ 28 декабря 2018 года.

"Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области", – уточняет ведомство.

"В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", – утверждает российский Следком 

Российские органы предварительного следствия полагают, что "смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины".

Следственные органы  СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении от 1 февраля.

Дело ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним:

  • Валерия Иванова задержали в Станице-Луганской в ​​августе 2015 года. На допросе он рассказал, что приехал из Архангельска "помогать "ЛНР" бороться с фашистским режимом".
  • В конце 2016 года его приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • В августе 2018 года Иванов писал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять его.
  • 19 декабря офис уполномоченного по правам человека Украины сообщил, что россиянин Валерий Иванов умер в тюрьме Львовской области. Якобы 9 декабря он, находясь в комнате отдыха, решил закрутить перегоревшую лампочку – залез на складную лестницу, но упал на спину и ударился головой, в результате чего умер.
  • Украинская прокуратура открыла производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай" (ст. 115 УКУ).
  • Российский МИД утверждал, что при вскрытии у Иванова обнаружили перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Темы: РосcиятюрьмапленныеДонбасс
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