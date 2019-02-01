Новогодние поздравления Гройсмана и Парубия телеканалы транслировали бесплатно - ЧЕСНО

Поздравления с новогодними праздниками от премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрей Парубия бесплатно транслировались в эфире украинских телеканалов, несмотря на то, что каждая минута эфирного времени имеет цену.

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что новогоднее поздравление Гройсмана транслировали на телеканале "Эспрессо", а также в эфирах "Нового канала", ТРК "Украина", "СТБ".

Сообщается, что на запрос активистов, в Секретариате Кабмина сообщили, что трансляции не оплачивалась государством.

"Владимир Гройсман, судя по его декларации, мог бы позволить себе заплатить за трансляцию минутного ролика самостоятельно. В 2017 году доход премьер-министра составил более 17 млн гривен, учитывая заработную плату, доходы от аренды, продажи земельного участка и проценты от хранения средств на банковских счетах", - говорится в публикации.

В "ЧЕСНО" добавили, что пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, ранее работавший главным редактором телеканала "Эспрессо", пояснил, что телеканалы отдали минуту эфирного времени для этого ролика бесплатно по соглашению сторон.

По его словам, для этого пресс-служба Гройсмана отсылала телеканалам письма с просьбой разместить поздравление главы правительства на добровольных началах.

Также сообщается, что ролик с поздравлением от спикера парламента Парубия транслировали на телеканалах "1+1", "Эспрессо" и "Прямой".

По данным Общественного движения, секунда эфира от 17:00 до 20:00 на канале "1+1" стоит 800 грн.

"Согласно закону "О выборах Президента Украины", стоимость единицы эфирного времени для предвыборной агитации не может превышать среднюю цену на коммерческую рекламу. Поэтому можем предположить, что трансляция минутного ролика с приветствием от Андрея Парубия могла стоить около 48 тысяч гривен", - говорится в публикации.

Отмечается, что на запрос организации в Аппарате Верховной Рады ответили, что финансирование показа поздравления от спикера в эфире за бюджетные средства не осуществлялось.

Активисты добавили, что, учитывая декларацию за 2017 год, глава парламента мог взять деньги на оплату роликов из собственных активов.

"Чтобы узнать, платил ли спикер за новогоднее поздравление самостоятельно, мы обратились с этим вопросом к самому главе парламента и его пресс-службе. К сожалению, от начала января секретариат Парубия так и не предоставил нам официального комментария", - рассказали в "ЧЕСНО".

Вместе с тем сообщается, что в пресс-службе "1+1" на запрос сообщили, что к ним поступило письмо с просьбой от Секретариата председателя Верховной Рады с просьбой разместить ролик бесплатно.

"Мы часто получаем подобные обращения и размещаем их, если есть соответствующий ресурс эфира и если это не противоречит действующему законодательству", - цитирует Общественное движение ответ телеканала.

Относительно поздравлений президента Петра Порошенко, то в организации отметили, что согласно закону бесплатная трансляция предусмотрена в эфире общественного телевидения, а коммерческие телеканалы являются независимыми в определении содержания программ, поэтому медиа самостоятельно принимают решение о трансляции выступления президента.

Сообщается, что президентское поздравление с Рождеством и получением томоса также транслировали в эфирах коммерческих украинских телеканалов, продолжительностью более чем 5 минут.

"То есть стоимость трансляции поздравления с Рождеством и получением томоса на "СТБ" в вечерний прайм-тайм могла бы стоить более 300 тысяч гривен", - говорится публикации.

В организации добавили, что ежегодно в госбюджете закладывают расходы на обеспечение деятельности президента и его Администрации, в частности в бюджете на 2019 год для этого предусмотрено 947 миллионов гривен.

"В эту сумму входят и затраты на информационную поддержку. Поэтому вполне возможно, что трансляция новогоднего поздравления оплачивается из этих средств", - предположили в "ЧЕСНО".

Отмечается, что активисты направили соответствующий запрос в Администрацию президента, но ответа в установленный законом срок не получили.

По данным организации, ранее Порошенко уже оплачивал трансляции роликов за свой счет.

Напомним: