Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

45% россиян не одобряют курс страны, но противников Путина меньше

Пятница, 1 февраля 2019, 09:44

45% россиян считают, что их страна движется в неправильном направлении и 34% граждан России не одобряют деятельность президента Владимир Путина.

Об этом свидетельствуют январские данные российской аналитической организации "Левада-центр".

Что дела идут в правильном направлении, считают 42% опрошенных россиян. Еще 13%не смогли оценить правильность направления движения РФ.

 

Количество несогласных с курсом властей достигло максимума с 2006 года.

При этом 64% опрошенных в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России.

 

Деятельность Дмитрия Медведева на должности премьер-министра одобряют лишь 33% россиян, не одобряют 66%.

Деятельность правительства РФ в целом одобряют 38%, а не одобряют 61% респондентов.  

Опрос проводили 25-31 января 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах РФ методом личного интервью на дому. Максимальная погрешность – 3,4%.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияПутинсоцвыплатыопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Росcия
Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: