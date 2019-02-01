45% россиян не одобряют курс страны, но противников Путина меньше

45% россиян считают, что их страна движется в неправильном направлении и 34% граждан России не одобряют деятельность президента Владимир Путина.

Об этом свидетельствуют январские данные российской аналитической организации "Левада-центр".

Что дела идут в правильном направлении, считают 42% опрошенных россиян. Еще 13%не смогли оценить правильность направления движения РФ.

Количество несогласных с курсом властей достигло максимума с 2006 года.

При этом 64% опрошенных в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России.

Деятельность Дмитрия Медведева на должности премьер-министра одобряют лишь 33% россиян, не одобряют 66%.

Деятельность правительства РФ в целом одобряют 38%, а не одобряют 61% респондентов.

Опрос проводили 25-31 января 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах РФ методом личного интервью на дому. Максимальная погрешность – 3,4%.