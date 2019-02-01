Член Набсовета НСТУ предлагает отменить голосование по Аласании

Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий предлагает отменить результаты скандального голосования за отстранение Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, такой выход из сложившейся ситуации, отвечает как закону, так и украинской практике управления.

"Отменить результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией как такие, которые содержат процедурные нарушения и не оформлены в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяют установить точный результат голосования", - отмечает Глибовицкий.

По его словам, сомнения вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, а также результат голосования.

"При 3 голосах "против", по крайней мере, по разным свидетельствам от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали "против". Это может ставить вопрос о доверии к процессу организации голосования, качества и подготовленности счетной комиссии и т.д.", – отмечает эксперт.

"Но, если предположить, что кто-то из членов наблюдательного совета проголосовал за отставку, но говорит неправду, публично утверждая, что был/а против – возникает вопрос о добросовестности членов наблюдательного совета или наличие давления на них. Есть и другие процедурные проблемы, которые я ожидаю увидеть в судебных исках относительно вчерашнего голосования", – отмечает Глибовицкий.

По его словам, совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования.

Член совета предлагает созвать новое заседание наблюдательного совета, куда внести в повестку дня вопрос об ответственности председателя правления ПАО НСТУ.

Глибовицкий призывает провести открытое заседание с рассмотрением вопроса в соответствии с требованиями закона.

"В противном случае я не вижу как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания и должен уйти в отставку в полном составе. Для этого тоже есть правовые основания. Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НСТУ", – резюмирует эксперт.

Напомним: