Из-за тумана в аэропорту "Киев" отменяют рейсы
В связи с сильным туманом задерживаются или отменяются рейсы в международном аэропорту "Киев".
Об этом сообщает официальная страница аэропорта в Facebook.
"Видимость состоянию на 15:00 составляет 300 - 550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4", – говорится в сообщении.
В частности отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).
Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).
Кроме этого, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, рейсы обратно также вылетят с опозданием.
Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.
За статусом рейсов можно наблюдать на он-лайн табло на сайте аэропорта.