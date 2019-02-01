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Из-за тумана в аэропорту "Киев" отменяют рейсы

Пятница, 1 февраля 2019, 14:53

В связи с сильным туманом задерживаются или отменяются рейсы в международном аэропорту "Киев".

Об этом сообщает официальная страница аэропорта в Facebook.

"Видимость состоянию на 15:00 составляет 300 - 550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4", – говорится в сообщении.

 

В частности отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Кроме этого, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, рейсы обратно также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

За статусом рейсов можно наблюдать на он-лайн табло на сайте аэропорта.

Украинская правда
Темы: авиа
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