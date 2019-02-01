Боевики стреляли у Павлополя из минометов
В течение суток террористы в районе ОРДЛО дважды обстреляли позиции Операции объединенных сил, один раз наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 1 февраля.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В полосе действий группировки "Север" преступники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вильный", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обстрелов боевиков ни один военнослужащий ООС не пострадал.
В ведомстве добавили, что украинские защитники были вынуждены применить огневые средства, чтобы остановить вражеский огонь.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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