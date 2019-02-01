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Боевики стреляли у Павлополя из минометов

Пятница, 1 февраля 2019, 17:35

В течение суток террористы в районе ОРДЛО дважды обстреляли позиции Операции объединенных сил, один раз наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 1 февраля.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе действий группировки "Север" преступники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вильный", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрелов боевиков ни один военнослужащий ООС не пострадал.

В ведомстве добавили, что украинские защитники были вынуждены применить огневые средства, чтобы остановить вражеский огонь.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: обстрелООС
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