Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали

Мужчину, которого обвиняют в расстреле супругов в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Напомним: