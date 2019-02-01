Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали

1047 просмотров
Пятница, 1 февраля 2019, 18:42

Мужчину, которого обвиняют в расстреле супругов в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Напомним:

  • 30 января на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял супругов. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".
  • Стрельба в Николаеве связана с рассмотрением судебного спора между местным жителем и одесситами.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд убийство Николаев


powered by lun.ua
По теме
"Нафтогаз" обязан выплатить Коломойскому 100 миллионов – суд 1 февраля 2019, 17:27
12 бывших лидеров Каталонии на следующей неделе предстанут перед судом 1 февраля 2019, 10:25
КСУ и судьи: попытка сорваться с политического поводка 1 февраля 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов
"Нафтогаз" обязан выплатить Коломойскому 100 миллионов – суд
У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке
Все новости
мнение

Без Facebook можно стать счастливее

здоровье

Атопический дерматит: симптомы, причины и ошибки в лечении

психология

Эффективный фидбэк: говорить так, чтобы вас услышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів