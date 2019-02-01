Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали
1047 просмотров
Пятница, 1 февраля 2019, 18:42
Мужчину, которого обвиняют в расстреле супругов в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).
Напомним:
- 30 января на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял супругов. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".
- Стрельба в Николаеве связана с рассмотрением судебного спора между местным жителем и одесситами.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua