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Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали

Пятница, 1 февраля 2019, 17:42

Мужчину, которого обвиняют в расстреле супругов в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Напомним:

  • 30 января на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял супругов. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой".
  • Стрельба в Николаеве связана с рассмотрением судебного спора между местным жителем и одесситами.

Украинская правда
Темы: судубийствоНиколаев
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