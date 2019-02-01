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Италия заблокировала в ЕС признание Гуайдо президентом Венесуэлы - СМИ

Пятница, 1 февраля 2019, 19:15
Италия заблокировала в ЕС признание Гуайдо президентом Венесуэлы - СМИ

Италия стала единственной страной, которая накануне на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

Предложение признать Гуайдо временным президентом страны до проведения выборов на встрече выдвинуло министерство иностранных дел Швеции. Агентство отмечает, что решение не имело своей целью признать Гуайдо официально, но намекало на это.

Ранее министр иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Италия выступает против признания Гуайдо, потому что "какая-то страна или группа третьих стран не могут определять внутреннюю политику другой страны".

Напомним, Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы и призвал ЕС сделать то же самое.

Евросоюз объявил о создании международной контактной группы из европейских и латиноамериканских стран, чтобы помочь мирному решению ситуации в Венесуэле.

Европейская правда

Темы: ИталияВенесуэлаЕСпрезидент
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