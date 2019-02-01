Новости дня: США выходят из ядерного договора, а УПЦ МП могут переименовать
Аласанию уволили, потому что не показал Порошенко, "Нафтогаз" обязали выплатить Коломойскому 100 млн грн, а США выходят из ядерного договора — новости, которые были актуальны 1 февраля.
Об Общественном телевидении
Председателя правления Общественного вещания Зураба Аласанию уволили, потому что он "не показал крестный ход поместной церкви и один из экономических форумов, где присутствовал президент".
Украинские независимые журналисты заявили, что расторжение контракта с руководителем Общественного вещания Зурабом Аласанией является цензурой. Журналисты создали сообщество Инициатива "34".
К слову, 34 статья Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли и слова.
В Администрации Порошенко заявили, что президент "поддерживает Общественное вещание".
О церкви
"Организация сохранит статус юрлица, но останется без названия", — в Минкульте говорят, если УПЦ Московского патриархата не переименуется, государство сможет сделать это принудительно.
О США и ядерном договоре
Соединенные Штаты выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями, ибо "Россия годы нарушала договоренности", — с таким заявлением выступил госсекретарь Помпео.
О других важных новостях
Лондонский суд обязал "Нафтогаз" выплатить Коломойскому почти 100 млн грн компенсации.
"Укрзализныця" планирует запустить поезда в Берлин и Кошице в Словакии в 2019 году.
Агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционного блока" из-за "взаимопротивоположных требований партии и судебного запрета".
Кандидата в президенты от "Опоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске — активисты протестовали против его приезда.