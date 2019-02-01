Новости дня: США выходят из ядерного договора, а УПЦ МП могут переименовать

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Пятница, 1 февраля 2019, 21:17

Аласанию уволили, потому что не показал Порошенко, "Нафтогаз" обязали выплатить Коломойскому 100 млн грн, а США выходят из ядерного договора — новости, которые были актуальны 1 февраля.

Об Общественном телевидении

Председателя правления Общественного вещания Зураба Аласанию уволили, потому что он "не показал крестный ход поместной церкви и один из экономических форумов, где присутствовал президент".

Украинские независимые журналисты заявили, что расторжение контракта с руководителем Общественного вещания Зурабом Аласанией является цензурой. Журналисты создали сообщество Инициатива "34".

К слову, 34 статья Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли и слова.

В Администрации Порошенко заявили, что президент "поддерживает Общественное вещание".

О церкви

"Организация сохранит статус юрлица, но останется без названия", — в Минкульте говорят, если УПЦ Московского патриархата не переименуется, государство сможет сделать это принудительно.

О США и ядерном договоре

Соединенные Штаты выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями, ибо "Россия годы нарушала договоренности", — с таким заявлением выступил госсекретарь Помпео.

О других важных новостях

Лондонский суд обязал "Нафтогаз" выплатить Коломойскому почти 100 млн грн компенсации.

"Укрзализныця" планирует запустить поезда в Берлин и Кошице в Словакии в 2019 году.

Агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционного блока" из-за "взаимопротивоположных требований партии и судебного запрета".

Кандидата в президенты от "Опоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в ​​Бердянске — активисты протестовали против его приезда.

Украинская правда

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Темы: США Росcия церковь Коломойский Порошенко


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