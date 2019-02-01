В РФ хотят требовать от Совета Европы возврата старых взносов

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Пятница, 1 февраля 2019, 22:32

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы Совет Европы вернул России взносы, которые Москва платила во время неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом Володин сказал в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Это около 10 млрд рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нам нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - сказал Володин.

Володин заявил, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате вклада из-за "порядочности".

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать обсуждение этой темы".

Заметим, процедуры возврата уплаченных членами Совета Европы взносов на сегодня не существует.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и аннексии Крыма.

Россия с 2017 года не платит взносы, которые составляют 7% бюджета Совета Европы. Москва поставила ультиматум, что возобновит выплаты, когда права ее делегации в ПАСЕ будут полностью восстановлены.

Если ситуация не изменится, то, по уставу Совета Европы, РФ превращается в злостного неплательщика и должна столкнуться с новыми ограничениями или в ПАСЕ, или в Комитете министров. В частности, РФ могут лишить права голоса в Комитете министров.

Подробнее читайте в статье: "От суеты до мести: что происходит в Совете Европы вокруг Украины и РФ".

Европейская правда

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Темы: Росcия ЕС деньги


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