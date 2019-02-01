В ООС заявили, что разоблачили контрафакт на миллион долларов

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Пятница, 1 февраля 2019, 23:08

Правоохранители Объединенных сил обнаружили контрафактную продукцию на сумму более 28 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В течение ноября 2018 - января 2019 годов по процессуальному руководству военной прокуратуры Объединенных сил, Госпогранслужбы совместно со следователями ГУНП в Донецкой области "разоблачили преступную схему противоправного изготовления и последующей реализации на территории разных областей Украины и перемещения при содействии в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий".

1 февраля во время обысков складов в Бахмуте в Краматорске обнаружили пособие по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий, 1347 театрапаков емкостью по 10 л каждый (13470 л) сам фальсифицированный алкоголь, более 20,5 тонн этилового спирта и более 20 000 марок акцизного налога Украины и другие принадлежности для изготовления алкоголя.

Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около одного миллиона долларов.

"В настоящее время проводятся следственные (оперативные) мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в т.ч. военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к вышеуказанной преступной схеме и осуществляли ее" крышевание", - отмечают в ООС.

После этого лицам сообщат о подозрении и выберут меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс контрабанда


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