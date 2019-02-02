НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты
Суббота, 2 февраля 2019, 01:43
НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.
Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters в Осло, пишет DW.
"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - подчеркнул он.
В то же время альянс должен убедиться, что его средства сдерживания являются "заслуживающими доверия и эффективными". Генсек отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.
НАТО продолжит работать с Москвой по этому вопросу, добавил Столтенберг.
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Напоминаем:
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Перед этим, в декабре, США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты приостановлят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- Россия отрицала все обвинения США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".
- Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) долгое время играл центральную роль в ограничении определенных видов ядерного вооружения, которое могут развернуть обе страны. Существует опасение, что без этого договора начнется новая гонка ядерных вооружений.