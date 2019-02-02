НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты

НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters в Осло, пишет DW.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - подчеркнул он.

В то же время альянс должен убедиться, что его средства сдерживания являются "заслуживающими доверия и эффективными". Генсек отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.

НАТО продолжит работать с Москвой по этому вопросу, добавил Столтенберг.

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