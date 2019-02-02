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Адвокат посетил Кольченко в российской колонии - имеет нездоровый вид

Суббота, 2 февраля 2019, 07:06

Украинский узник Кремля Александр Кольченко не имеет жалоб на условия своего содержания в колонии в городе Копейске Челябинской области, но имеет нездоровый вид.

Об этом со ссылкой на адвоката Уральской правозащитной группы, посетившего Кольченко 29 января, сообщила правозащитница Татьяна Щур.

"Не понравился он мне. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнут. Напряженный. Улыбаться перестал", - передает правозащитница слова адвоката.

Щур напоминает, что 25 декабря 2018 года, адвокат и Кольченко уже встречались.

"Тогда тоже все было нормально, никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитание в виде ложки творога, кусочка масла и яйца пару раз в неделю", - указывает правозащитница.

Она напомнила, что после тогдашнего посещения через два дня Кольченко поместили в ШИЗО (штрафной изолятор - ред.) до 6 января.

"За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей и перед Новым годом. Вот именно "за передвижение" в спортзал, библиотеку, столовую", - отметила Щур.

Правозащитница добавила, что Кольченко не получает книги, которые высылают ему друзья, потому что администрация колонии, ничего не объясняя отсылает их обратно.

Напоминаем:

  • Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Темы: политзаключенныеРосcия
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