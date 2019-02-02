Большинство областей проведет субботу в тумане и с гололедом

В субботу, 2 февраля, в большинстве областей ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (I уровень опасности).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, местами, кроме южных областей, на дорогах гололедица.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0...+3.

Также в течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

"В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - отметили в Укргидрометцентре.