Большинство областей проведет субботу в тумане и с гололедом

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Суббота, 2 февраля 2019, 09:30

В субботу, 2 февраля, в большинстве областей ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (I уровень опасности).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, местами, кроме южных областей, на дорогах гололедица.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0...+3.

Также в течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

"В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - отметили в Укргидрометцентре.

Украинская правда

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Темы: погода


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