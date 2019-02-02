Богомолец попала в ДТП с участием авто военнослужащего ВСУ

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Суббота, 2 февраля 2019, 10:43

В Одессе внедорожник "Range Rover", в котором находилась нардеп от БПП, кандидат в президенты Ольга Богомолец, попал в ДТП, столкнувшись с машиной военнослужащего воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины.

Об инциденте, который произошел поздно вечером 1 февраля, сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, пострадавших в результате ДТП нет.

Форостяк отметил, что авария произошла в результате нарушения ПДД водителем внедорожника, в котором находилась Богомолец.

"На виновника ДТП составлен админпротокол, вторая сторона претензий не имеет", - сообщил советник начальника ГУ НП. 

 
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ

В свою очередь в пресс-центре командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ сообщили, что столкновение Range Rover с ВАЗ-2101 произошло в центре города, на углу улиц Канатной и Базарной.

"На месте происшествия работали военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона. ВСП взяла дело на контроль и в случае необходимости будет оказывать правовую помощь и защищать права военнослужащего", - отметили в пресс-центре. 

 
фото с facebook-страницы руслана форостяка

Украинская правда

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Темы: авария виборы Одесса Вооруженные силы полиция


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