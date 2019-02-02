Водителя, совершившего смертельное ДТП на площади Победы, арестовали

Алексей Сахаров - водитель "Ауди", подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве - взят под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева.

Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года.

По данным Максимец, подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

подозреваемого в совершении ДТП доставили в зал суда в сопровождении медиков на каталке. фото с facebook-страницы Надежды Максимец

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.

Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.

Напомним,