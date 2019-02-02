Водителя, совершившего смертельное ДТП на площади Победы, арестовали
Алексей Сахаров - водитель "Ауди", подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве - взят под стражу на два месяца без права на внесение залога.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева.
Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года.
По данным Максимец, подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.
"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.
Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.
"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.
Напомним,
- Вечером 31 января на площади Победы в результате ДТП столкнулись 5 автомобилей - Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo.
- Согласно обнародованному видео момента ДТП, белый Audi, за рулем которого находится Сахаров, вылетел на площадь Победы на большой скорости и протаранил машины, стоявшие на повороте. Основной удар пришелся на Mazda, водитель которого позже скончалась.