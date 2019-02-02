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Водителя, совершившего смертельное ДТП на площади Победы, арестовали

Суббота, 2 февраля 2019, 11:13

Алексей Сахаров - водитель "Ауди", подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве - взят под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева.

Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года.

По данным Максимец, подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

подозреваемого в совершении ДТП доставили в зал суда в сопровождении медиков на каталке.
подозреваемого в совершении ДТП доставили в зал суда в сопровождении медиков на каталке.
фото с facebook-страницы Надежды Максимец

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.

Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.

Напомним,

  • Вечером 31 января на площади Победы в результате ДТП столкнулись 5 автомобилей - Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo.
  • Согласно обнародованному видео момента ДТП, белый Audi, за рулем которого находится Сахаров, вылетел на площадь Победы на большой скорости и протаранил машины, стоявшие на повороте. Основной удар пришелся на Mazda, водитель которого позже скончалась.  

Украинская правда

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Темы: ДТПКиевсуд
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