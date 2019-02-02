Укравтодор заверил, что проехать дорогами госзначения можно
В субботу проезд по дорогам государственного значения обеспечен, состояние покрытия - мокрое, на Вышковском и Ужоцком перевалах - местами заснеженное.
Об этом утром 2 февраля сообщила в Укравтодоре.
"Осадки в виде кратковременного дождя - в Волынской области, в центральных, северных и южных областях - туман.
Средняя температура воздуха -2...+2. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха 0...-7", - отметили в компании.
Ранее в Укравтодоре сообщили, что вечером 1 февраля в Закарпатской области на дороге Н-09 сошла снежная лавина.
"Около 19:00 на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов вблизи с.Деловое сошла лавина в объеме 40 куб.м., которая перекрыла половину проезжей части", - отметили в Укравтодоре.
Для расчистки дороги на место происшествия была направлена спецтехника.
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