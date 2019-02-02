Укравтодор заверил, что проехать дорогами госзначения можно

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Суббота, 2 февраля 2019, 12:57

В субботу проезд по дорогам государственного значения обеспечен, состояние покрытия - мокрое, на Вышковском и Ужоцком перевалах - местами заснеженное.

Об этом утром 2 февраля сообщила в Укравтодоре.

"Осадки в виде кратковременного дождя - в Волынской области, в центральных, северных и южных областях - туман.
Средняя температура воздуха -2...+2. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха 0...-7", - отметили в компании.

Ранее в Укравтодоре сообщили, что вечером 1 февраля в Закарпатской области на дороге Н-09 сошла снежная лавина.

"Около 19:00 на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов вблизи с.Деловое сошла лавина в объеме 40 куб.м., которая перекрыла половину проезжей части", - отметили в Укравтодоре.

Для расчистки дороги на место происшествия была  направлена спецтехника. 

Украинская правда

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Темы: погода Укравтодор дороги


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