В Киеве на ул. Красноткацкой, 69 в складском здании возник пожар, площадь которого по состоянию на 14:00 составила 5 тысяч кв.м.

Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на складах хранился электроинструмент, пластик и картон.

"Пожар возник на площади 700 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 96 чел. личного состава и 23 ед. техники ГСЧС. Информация уточняется", - сообщили в ведомстве.