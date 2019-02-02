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В Киеве горят 8 тысяч складских "квадратов"

Суббота, 2 февраля 2019, 13:43
В Киеве горят 8 тысяч складских квадратов
ГСЧС

В Киеве на ул. Красноткацкой, 69 в складском здании возник пожар, площадь которого по состоянию на 14:00 составила 5 тысяч кв.м.

Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на складах хранился электроинструмент, пластик и картон.

"Пожар возник на площади 700 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 96 чел. личного состава и 23 ед. техники ГСЧС. Информация уточняется", - сообщили в ведомстве.

По данным dtp.kiev.ua, пожар произошел недалеко от "Дарынка", а на складах хранились строительные материалы.

Позже в столичном управлении ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:00 площадь пожара составляет около 8000 кв.м.

"Сложность тушения пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому пожарным приходится проводить магистральные линии с дальнего расстояния", - отмечается в сообщении.

 
фото - пресс-служба ГСЧС 
 
фото - dtp.kiev.ua

Украинская правда
Темы: КиевпожарГСЧСчрезвычайное происшествие
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