В Киеве горят 5 тысяч складских "квадратов"

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Суббота, 2 февраля 2019, 14:43

В Киеве на ул. Красноткацкой, 69 в складском здании возник пожар, площадь которого по состоянию на 14:00 составила 5 тысяч кв.м.

Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на складах хранился электроинструмент, пластик и картон.

"Пожар возник на площади 700 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 96 чел. личного состава и 23 ед. техники ГСЧС. Информация уточняется", - сообщили в ведомстве.

 

Украинская правда

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Темы: Киев пожар ГСЧС чрезвычайное происшествие


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