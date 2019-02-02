В Бердянске суд "наказал" напавшего на Вилкула: отпустил домой

В Бердянске городской суд избрал меру пресечения главе "Нацкорпуса - Бердянск" Александру Солощенко, который был задержан после нападения на нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула.

Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре "Нацкорпус - Бердянск".

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

"Главу "Национальный Корпус - Бердянск "освободили из-под стражи, до следующего судебного заседания", - сообщили в "Нацкорпусе".

Во время судебного заседания под зданием суда собрались активисты, которые требовали "отпустить Солощенко и не оказывать давления на проукраинские силы города".

Согласно видеозаписи, размещенной на странице "Нацкорпуса" в Facebook, по факту инцидента правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.296 УК (хулиганство).

Утром в субботу Солощенко сообщили о подозрении. Активист в ходе заседания сообщил, что с предъявленным ему подозрением согласен, пишет Интерфакс-Украина. Прокурор и следователь подали ходатайство в суд об избрании Солощенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним,