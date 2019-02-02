В Бердянске суд "наказал" напавшего на Вилкула: отпустил домой

121 просмотр
Суббота, 2 февраля 2019, 16:21

В Бердянске городской суд избрал меру пресечения главе "Нацкорпуса - Бердянск" Алесандру Солощенко, который был задержан после нападения на нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула.

Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре "Нацкорпус - Бердянск".

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

"Главу "Национальный Корпус - Бердянск "освободили из-под стражи, до следующего судебного заседания", - сообщили в "Нацкорпусе". 

Во время судебного заседания под зданием суда собрались активисты, которые требовали "отпустить Солощенко и не оказывать давления на проукраинские силы города".

Согласно видеозаписи, размещенной на странице "Нацкорпуса" в Facebook, по факту инцидента правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.296 УК (хулиганство).

Утром в субботу Солощенко сообщили о подозрении. Активист в ходе заседания сообщил, что с предъявленным ему подозрением согласен, пишет Интерфакс-Украина. Прокурор и следователь подали ходатайство в суд об избрании Солощенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним,

  • 1 февраля в Бердянске представители "Нацкорпус" организовали акцию протеста против приезда Александра Вилкула. Когда нардеп появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.
  • Сам Вилкул заявил, что на него напали дважды, а управление СБУ по Украине получили распоряжение организовывать нападения на него.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Вилкул Бердянск суд


powered by lun.ua
По теме
Вилкул заявил, что "зеленку" для него организовали в СБУ 2 февраля 2019, 14:22
Выборы-2019: ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом 2 февраля 2019, 13:50
Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на выборах-2019 2 февраля 2019, 13:23
Все новости
Главные новости
Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на выборах-2019
Ядерная сделка: РФ выходит из ДРСМД, Путин обещает США "зеркальный ответ"
Украина планирует масштабную закупку оружия из США и стран НАТО
Адвокат: есть подозрения, что в СИЗО Москвы пленного моряка Эйдера заразили гепатитом
Все новости
еда

4 причины завтракать

исследование

Что раньше ребенок начинает обманывать, то лучше – ученые

экология

Углеродный след: почему этим вредим окружающей среде и что с этим можно сделать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів