Яценюк попросил Порошенко "освободить Украину от кума Путина"

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Суббота, 2 февраля 2019, 17:32

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина".

Об этом он заявил во время заключительной части съезда партии 2 февраля, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.

Перед этим он обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам ЕС, странам Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, удерживаемых московским режимом".

Напомним:

  • 20 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что общался со своим кумом лидером пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" Виктором Медведчуком, который прилетал в Россию, чтобы договорится об освобождении 24 украинских моряков.
  • После этого Медведчук заявил, что несмотря на сложные отношения нынешней власти Украины с российским руководством, лично он не прекращает переговорный процесс и будет в дальнейшем поддерживать контакты. На уточняющий вопрос, делает ли он это по поручению Порошенко, Медведчук ответил, что не по поручению, а по просьбе.
  • 16 декабря президент Петр Порошенко заявил, что де-факто Медведчук "является представителем Путина" на переговорах в Минске и подтвердил, что с весны 2018 года Медведчук не участвует во встречах ТКГ.
  • 4 декабря 2018 года представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук больше не участвует в Минских переговорах.
  • В ноябре сообщалось, что президент Петр Порошенко провел несколько встреч с Медведчуком – по версии АП, для разблокирования процесса освобождения политзаключенных Кремля.
  • В конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

Украинская правда

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Темы: Яценюк Порошенко Медведчук Путин


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