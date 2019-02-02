Яценюк попросил Порошенко "освободить Украину от кума Путина"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина".

Об этом он заявил во время заключительной части съезда партии 2 февраля, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.

Перед этим он обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам ЕС, странам Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, удерживаемых московским режимом".

Напомним: