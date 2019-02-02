Яценюк попросил Порошенко "освободить Украину от кума Путина"
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина".
Об этом он заявил во время заключительной части съезда партии 2 февраля, сообщает пресс-служба политсилы.
"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.
Перед этим он обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам ЕС, странам Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, удерживаемых московским режимом".
Напомним:
- 20 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что общался со своим кумом лидером пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" Виктором Медведчуком, который прилетал в Россию, чтобы договорится об освобождении 24 украинских моряков.
- После этого Медведчук заявил, что несмотря на сложные отношения нынешней власти Украины с российским руководством, лично он не прекращает переговорный процесс и будет в дальнейшем поддерживать контакты. На уточняющий вопрос, делает ли он это по поручению Порошенко, Медведчук ответил, что не по поручению, а по просьбе.
- 16 декабря президент Петр Порошенко заявил, что де-факто Медведчук "является представителем Путина" на переговорах в Минске и подтвердил, что с весны 2018 года Медведчук не участвует во встречах ТКГ.
- 4 декабря 2018 года представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук больше не участвует в Минских переговорах.
- В ноябре сообщалось, что президент Петр Порошенко провел несколько встреч с Медведчуком – по версии АП, для разблокирования процесса освобождения политзаключенных Кремля.
- В конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.