Суд обязал в/ч выплатить компенсацию сыну погибшей от взрывов в Балаклее

Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба Александру Полтавцу - сыну Елены Полтавец, погибшей в результате взрывов на территории 65 арсенала в Балаклее (Харьковская область).

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат, представитель Полтавца Роман Лихачев.

"Суд решил, что воинская часть 1352 должна выплатить ему (Полтавцу - ИФ) в счет морального ущерба, причиненного смертью матери, 300 тыс. грн", - сказал адвокат.

Он отметил, что истец требовал 1 млн грн (800 тыс. грн - с Министерства обороны и в/ч 1352, а также 200 тыс. грн - с УСБУ в Харьковской области) и на решение Киевского райсуда будет подана апелляция.

"Однозначно будем обжаловать. Я считаю, что даже миллион меньше, чем жизнь человека, а 300 тысяч - это вообще цинизм", - сказал Лихачев.

23 марта 2017 года в результате взрывов боеприпасов на 65 арсенале Елена Полтавец получила осколочное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в Балаклейскую ЦРБ. 25 апреля 2017 года женщина умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга.

Напомним: