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Суд обязал в/ч выплатить компенсацию сыну погибшей от взрывов в Балаклее

Суббота, 2 февраля 2019, 17:48

Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба Александру Полтавцу - сыну Елены Полтавец, погибшей в результате взрывов на территории 65 арсенала в Балаклее (Харьковская область).

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат, представитель Полтавца Роман Лихачев.

"Суд решил, что воинская часть 1352 должна выплатить ему (Полтавцу - ИФ) в счет морального ущерба, причиненного смертью матери, 300 тыс. грн", - сказал адвокат.

Он отметил, что истец требовал 1 млн грн (800 тыс. грн - с Министерства обороны и в/ч 1352, а также 200 тыс. грн - с УСБУ в Харьковской области) и на решение Киевского райсуда будет подана апелляция.

"Однозначно будем обжаловать. Я считаю, что даже миллион меньше, чем жизнь человека, а 300 тысяч - это вообще цинизм", - сказал Лихачев.

23 марта 2017 года в результате взрывов боеприпасов на 65 арсенале Елена Полтавец получила осколочное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в Балаклейскую ЦРБ. 25 апреля 2017 года женщина умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга.

Напомним:

  • В ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.
  • В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.
  • По факту пожара было начато уголовное производство по ст.113 (диверсия) и ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины, которое расследует УСБУ в Харьковской области. Кроме того, было открыто производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения), которое расследует полиция.

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Темы: пожарсуд
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