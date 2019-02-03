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Киберполиция разоблачила "админа" 56 пиратских сайтов

Воскресенье, 3 февраля 2019, 01:31

Сотрудники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Работа всех ресурсов пока приостановлена.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Эксперты осматривают изъятую технику и оценивают ущерб. Мужчине грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

Среди сайтов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права, - "kinogo2019.com", "kinobudka.net", "onlineseriali.net" и "lostkino.net".

Кроме этого, киберполиция установила место расположения сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

 
 

"В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъято ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах.

Изъято три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин", - заявили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины.

Темы: полицияхакеры
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