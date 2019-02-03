Киберполиция разоблачила "админа" 56 пиратских сайтов

f 546 просмотров 4b3
Воскресенье, 3 февраля 2019, 02:31

сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Эксперты осматривают изъятую технику и оценивают ущерб. Мужчине грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

Среди сайтов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права, - "kinogo2019.com", "kinobudka.net", "onlineseriali.net" и "lostkino.net".

Кроме этого, киберполиция установила место расположения сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

 
 

"В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъято ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах.

Изъято три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин", - заявили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция хакеры


powered by lun.ua
По теме
На Азове большая часть курортного города почти неделю сидит без воды 2 февраля 2019, 11:14
Богомолец попала в ДТП с участием авто военнослужащего ВСУ 2 февраля 2019, 10:43
В Киеве мужчина выстрелил в лицо ребенку 1 февраля 2019, 17:55
Все новости
Главные новости
"Я как зверь в капкане": политзаключенный Гриб написал письмо "Новой газете"
Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован
Военный, который исчез с боевых позиций, попал в плен
Суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко
Все новости
Кино

5 экранизаций книг современных украинских писателей

Медицина

Как пациенту защитить себя на операционном столе

Опыт

Украинская свадьба в стиле эко