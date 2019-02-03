Украинцев уже предупреждают о подъеме воды в реках: оттепель

103 просмотра
Воскресенье, 3 февраля 2019, 09:33

3-5 февраля в связи с потеплением и снеготаяния ожидается разрушение подъем уровней воды на реках Закарпатья, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ожидается разрушение льда с подъемом уровней воды над уровнями на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды", - предупредили синоптики.

Также ожидается подъем воды на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м, на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, с возможным выходом в оды на отдельные сниженные участки пойм в пределах Волынской области.

3 февраля в большинстве областей Украины ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (І уровень опасности), на дорогах местами, кроме юга, гололедица.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГСЧС погода


powered by lun.ua
По теме
Пожар возле "Лесной": есть угроза обвала конструкций 3 февраля 2019, 08:47
Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован 2 февраля 2019, 23:26
Площадь пожара в Киеве увеличилась, есть угроза распространения – ГСЧС 2 февраля 2019, 19:19
Все новости
Главные новости
В Софии Киевской началась интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания
Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина
США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора
"Я как зверь в капкане": политзаключенный Гриб написал письмо "Новой газете"
Все новости
психология

6 ярких признаков, что ваш друг — нарцисс

улыбнитесь!

Смешные комиксы о том, как люди видят друг друга в спортзале

Медицина

Легализация медицинской марихуаны: почему пациенты и врачи этого требуют

Поиск по сайту
Архив
Весь архів