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Украинцев уже предупреждают о подъеме воды в реках: оттепель

Воскресенье, 3 февраля 2019, 08:33

3-5 февраля в связи с потеплением и снеготаяния ожидается разрушение подъем уровней воды на реках Закарпатья, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ожидается разрушение льда с подъемом уровней воды над уровнями на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды", - предупредили синоптики.

Также ожидается подъем воды на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м, на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, с возможным выходом в оды на отдельные сниженные участки пойм в пределах Волынской области.

3 февраля в большинстве областей Украины ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (І уровень опасности), на дорогах местами, кроме юга, гололедица.

 

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода
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