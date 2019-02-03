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Филарета нет на интронизации Епифания: ухудшилось состояние здоровья

Воскресенье, 3 февраля 2019, 09:59
Филарета нет на интронизации Епифания: ухудшилось состояние здоровья

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), пишет "Интерфакс-Украина".

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное поздравление", - отметил Зоря.

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Напомним,

3 февраля в Софии Киевской проходит интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. 

Участие в интронизации принимают представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти и  верующие.

Темы: Православная Церковь УкраиныФиларетКиев
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