Филарета нет на интронизации Епифания: ухудшилось состояние здоровья

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 10:59

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), пишет "Интерфакс-Украина".

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное поздравление", - отметил Зоря.

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Напомним,

3 февраля в Софии Киевской проходит интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. 

Участие в интронизации принимают представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти и  верующие.

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Темы: Православная Церковь Украины Филарет Киев


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