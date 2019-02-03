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СЦКК: Боевики обстреляли Золотое-5 и пытаются обвинить Украину

Воскресенье, 3 февраля 2019, 10:54
СЦКК: Боевики обстреляли Золотое-5 и пытаются обвинить Украину

Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО осуществили обстрелы н.п. Золотое-5 и пытаются обвинить в этом подразделения Объединенных сил.

Как заявили в пресс-центре штаба ООС, информация об обстреле детского учреждения, школы и жилых домов мирных жителей Золотого-5 была обнародована на онлайн-ресурсах боевиков 31 января и 1 февраля.

"В своих сообщениях боевики обвинили украинские подразделения в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и другими огневыми средствами местных детского сада, школы и жилых домов. ... В ходе детального изучения расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел и размещения позиций подразделений ООС и вооруженных формирований РФ, становится понятным непричастность подразделений Объединенных сил к обстрелу", - заявили в ООС.

 

В частности, якобы поврежденные здания размещены в разных районах и внутри плотных застроек жилых кварталов населенного пункта.

"Ближайшие позиции подразделений ООС расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы привести к повреждению жилых домов. Превышение высот не позволяет вести огонь с позиций ООС", - заявили в штабе.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассОРДЛО
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