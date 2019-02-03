Львовщина: трасса Киев-Чоп заблокирована из-за ДТП

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 18:15

Проезд на трассе Киев-Чоп во Львовской области временно заблокирован из-за ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.

"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Неподалеку от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая", - написала она.

Рыбий сообщила, что после проведения следственных действий патрульные организуют реверсивное движение.

Украинская правда

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Темы: дороги Львовщина


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