Львовщина: трасса Киев-Чоп заблокирована из-за ДТП

Проезд на трассе Киев-Чоп во Львовской области временно заблокирован из-за ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.

"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Неподалеку от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая", - написала она.

Рыбий сообщила, что после проведения следственных действий патрульные организуют реверсивное движение.