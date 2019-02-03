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Эрдоган упрекнул США за "молчание" об убийстве Хашогги

Воскресенье, 3 февраля 2019, 22:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в "молчании" об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью государственному телеканалу TRT, сообщает AFP.

"Я не могу понять молчание Америки... Мы хотим, чтобы все было разъяснено, поскольку есть злодеяние, есть убийство", - сказал Эрдоган.

"Убийство Хашогги не является обычным", - добавил он.

Напоминаем:

  • 14 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует обсудить с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом привлечение к ответственности убийц журналиста Джамаля Хашогги.
  • 25 января агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран ЕС, представляющих угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.
  • Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
  • Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
  • Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Украинская правда
Темы: ТурцияСаудовская АравияСША
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