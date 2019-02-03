Эрдоган упрекнул США за "молчание" об убийстве Хашогги

228 просмотров
Воскресенье, 3 февраля 2019, 23:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в "молчании" об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью государственному телеканалу TRT, сообщает AFP.

"Я не могу понять молчание Америки... Мы хотим, чтобы все было разъяснено, поскольку есть злодеяние, есть убийство", - сказал Эрдоган.

"Убийство Хашогги не является обычным", - добавил он.

Напоминаем:

  • 14 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует обсудить с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом привлечение к ответственности убийц журналиста Джамаля Хашогги.
  • 25 января агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран ЕС, представляющих угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.
  • Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
  • Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
  • Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Турция Саудовская Аравия США


powered by lun.ua
По теме
В Турции успешно развели украинских овец 31 января 2019, 10:59
С усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли данные о ее "российском происхождении" 26 января 2019, 17:59
"Мы – Мадуро": Турция поддержала президента Венесуэлы 24 января 2019, 08:58
Все новости
Главные новости
Экономические новости выходных: об МВФ, ремонте дорог и Азовском кризисе
Горбатюк и Закревская опровергли слова Луценко об убийствах на Майдане
Трамп не исключает введения войск в Венесуэлу
Порошенко подал документы в ЦИК
Все новости
здоровье

10 вариантов лучших завтраков

улыбнитесь!

Смешные комиксы о том, как люди видят друг друга в спортзале

Видео

Год жизни кота в 20 секундах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів