Эрдоган упрекнул США за "молчание" об убийстве Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в "молчании" об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью государственному телеканалу TRT, сообщает AFP.

"Я не могу понять молчание Америки... Мы хотим, чтобы все было разъяснено, поскольку есть злодеяние, есть убийство", - сказал Эрдоган.

"Убийство Хашогги не является обычным", - добавил он.

Напоминаем: