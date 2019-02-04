США направят на границу с Мексикой еще 3750 солдат

США направят еще 3750 военных на границу с Мексикой. Таким образом, число американских солдат на мексиканской границе вырастет до 4350 человек.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, пишет DW.

О том, что военные США будут направлены на границу с Мексикой, стало известно в октябре 2018 года. Это решение было принято из-за приближающегося к границе с США каравана мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые прибыли в Мексику нелегально.

В конце ноября группа мигрантов попыталась прорваться в США, американские силовики применили против них резиновые пули и слезоточивый газ.

На фоне происходящего на границе Пентагон продлил срок размещения американских военных там с 31 января до 30 сентября 2019 года.

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