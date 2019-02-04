США направят на границу с Мексикой еще 3750 солдат
Понедельник, 4 февраля 2019, 03:01
США направят еще 3750 военных на границу с Мексикой. Таким образом, число американских солдат на мексиканской границе вырастет до 4350 человек.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, пишет DW.
О том, что военные США будут направлены на границу с Мексикой, стало известно в октябре 2018 года. Это решение было принято из-за приближающегося к границе с США каравана мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые прибыли в Мексику нелегально.
В конце ноября группа мигрантов попыталась прорваться в США, американские силовики применили против них резиновые пули и слезоточивый газ.
На фоне происходящего на границе Пентагон продлил срок размещения американских военных там с 31 января до 30 сентября 2019 года.
Напоминаем:
- В октябре США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.
- Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе категорически отвергают это предложение.
- Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
- 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.