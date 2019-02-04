США направят на границу с Мексикой еще 3750 солдат

123 просмотра
Понедельник, 4 февраля 2019, 04:01

США направят еще 3750 военных на границу с Мексикой. Таким образом, число американских солдат на мексиканской границе вырастет до 4350 человек.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пентагона, пишет DW.

О том, что военные США будут направлены на границу с Мексикой, стало известно в октябре 2018 года.  Это решение было принято из-за приближающегося к границе с США каравана мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые прибыли в Мексику нелегально.

В конце ноября группа мигрантов попыталась прорваться в США, американские силовики применили против них резиновые пули и слезоточивый газ.

На фоне происходящего на границе Пентагон продлил срок размещения американских военных там с 31 января до 30 сентября 2019 года.

Напоминаем:

  • В октябре США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.
  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Мексика миграция


powered by lun.ua
По теме
Эрдоган упрекнул США за "молчание" об убийстве Хашогги 3 февраля 2019, 23:23
Трамп просил у Deutsche Bank денег во время кампании, ему отказали - NYT 3 февраля 2019, 14:07
США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора 3 февраля 2019, 03:46
Все новости
Главные новости
Экономические новости выходных: об МВФ, ремонте дорог и Азовском кризисе
Горбатюк и Закревская опровергли слова Луценко об убийствах на Майдане
Трамп не исключает введения войск в Венесуэлу
Порошенко подал документы в ЦИК
Все новости
Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных пар

социум

Почему украинка не выходит из дома даже в магазин

еда

4 причины завтракать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів