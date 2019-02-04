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СМИ: Премьер Шотландии выступит за повторный референдум по Brexit

Понедельник, 4 февраля 2019, 04:09

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова покинуть Европейский Союз менее чем за два месяца.

Об этом, ссылаясь на газету Times, пишет Reuters.

В понедельник во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Стерджен призовет провести второй референдум по Brexit, пишет газета.

Она заявит, что сложившаяся ситуация показывает, что интересы Шотландии не были должным образом учтены, в то время как она остается в Соединенном Королевстве.

Напоминаем:

  • Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй настаивает на том, что она решительно настроена, чтобы Brexit состоялся вовремя - 29 марта, несмотря на то, что министры в ее собственном кабинете предлагают отсрочить дату выхода.
  • 15 января британские депутаты отклонили соглашение о выходе из ЕС, о котором Тереза ​​Мэй договорилась с Брюсселем.
  • Парламент Великобритании поручил Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.
  • Европейский Союз не планирует пересматривать соглашение о выходе Великобритании из блока, об условиях которого договорились в прошлом году.

Темы: BrexitреферендумВеликобритания
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