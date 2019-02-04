СМИ: Премьер Шотландии выступит за повторный референдум по Brexit
Понедельник, 4 февраля 2019, 04:09
Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова покинуть Европейский Союз менее чем за два месяца.
Об этом, ссылаясь на газету Times, пишет Reuters.
В понедельник во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Стерджен призовет провести второй референдум по Brexit, пишет газета.
Она заявит, что сложившаяся ситуация показывает, что интересы Шотландии не были должным образом учтены, в то время как она остается в Соединенном Королевстве.
Напоминаем:
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на том, что она решительно настроена, чтобы Brexit состоялся вовремя - 29 марта, несмотря на то, что министры в ее собственном кабинете предлагают отсрочить дату выхода.
- 15 января британские депутаты отклонили соглашение о выходе из ЕС, о котором Тереза Мэй договорилась с Брюсселем.
- Парламент Великобритании поручил Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.
- Европейский Союз не планирует пересматривать соглашение о выходе Великобритании из блока, об условиях которого договорились в прошлом году.