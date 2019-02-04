СМИ: Премьер Шотландии выступит за повторный референдум по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова покинуть Европейский Союз менее чем за два месяца.

Об этом, ссылаясь на газету Times, пишет Reuters.

В понедельник во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Стерджен призовет провести второй референдум по Brexit, пишет газета.

Она заявит, что сложившаяся ситуация показывает, что интересы Шотландии не были должным образом учтены, в то время как она остается в Соединенном Королевстве.

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