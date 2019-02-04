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Сутки в ООС: Оккупанты совершили 9 обстрелов, трое боевиков уничтожены

Понедельник, 4 февраля 2019, 07:07

За прошедшие сутки российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселков Павлополь и Новоселовка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный и населенного пункта Новотошковское.

Из гранатометов враг бил в районе поселка Луганске, населенного пункта Зайцево, Золотое-4. Дважды оккупанты применили минометы калибра 82 мм. в районе поселка Крымское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 3 февраля были уничтожены трое оккупантов.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Темы: ООСбоевые действия
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