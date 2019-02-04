Сутки в ООС: Оккупанты совершили 9 обстрелов, трое боевиков уничтожены

408 просмотров
Понедельник, 4 февраля 2019, 08:07

За прошедшие сутки российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселков Павлополь и Новоселовка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный и населенного пункта Новотошковское.

Из гранатометов враг бил в районе поселка Луганске, населенного пункта Зайцево, Золотое-4. Дважды оккупанты применили минометы калибра 82 мм. в районе поселка Крымское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 3 февраля были уничтожены трое оккупантов.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия


powered by lun.ua
По теме
На КПП "Гнутово" задержан мужчина, который вез взрывчатку из оккупированной территории 4 февраля 2019, 00:58
СЦКК: Боевики обстреляли Золотое-5 и пытаются обвинить Украину 3 февраля 2019, 11:54
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 2 раненых 3 февраля 2019, 07:12
Все новости
Главные новости
Россия должна возместить ущерб за советскую оккупацию Эстонии – министр
Тракало: Полиция не применяла силу в отношении священника УПЦ МП на Тернопольщине
Экономические новости выходных: об МВФ, ремонте дорог и Азовском кризисе
Горбатюк и Закревская опровергли слова Луценко об убийствах на Майдане
Все новости
социум

Почему украинка не выходит из дома даже в магазин

еда

4 причины завтракать

здоровье

Атопический дерматит: симптомы, причины и ошибки в лечении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів