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Россия должна возместить ущерб за советскую оккупацию Эстонии – министр

Понедельник, 4 февраля 2019, 07:39

Эстония должна официально требовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию, считает министр юстиции страны Урмас Рейнсалу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство" – написал эстонский министр в газете Eesti Päevaleht.

"Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которому Россия навсегда отказывается от своих привилегий по Эстонии, действительна и сейчас", – считает Рейнсалу.

По его словам, Тартуский мир – это не просто "какой-то исторический вопрос".

"До сих пор конституционно действует определенная в Тартуском мирном договоре линия государственной границы, до заключения между странами других договоренностей. В то же время, недавно были озвучены вопросы, вызывающие беспокойство по поводу правовой преемственности в связи с Тартуским мирным договором", – отметил эстонский министр.

"Во-первых, вопрос о правах потомков оптантов. Право на оптацию получалось по мирному договору. Однако, вопрос абхазских эстонцев до сих пор не решен", – заявил Рейнсалу и призвал к "здоровому толкованию" Тартуского мирного договора.

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира не должны забывать, что правовая преемственность не может быть избирательной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его преемник Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный им ущерб", – считает Рейнсалу.

По его словам, Эстонии сегодня следует еще раз подтвердить, что в ее внешнеполитических интересах - руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей второй статьей Тартуского мира и действием правовой преемственности.

"Помня о некоторых возникших практическиех проблемах, мы должны официально заявить об этом России, мировой общественности и самим себе", – добавил министр юстиции Эстонии

В посольстве РФ в Эстонии ранее заявляли, что Москва не ратифицирует пограничный договор с Эстонией из-за "русофобии" Таллинна.

Темы: ЭстонияРосcияистория
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